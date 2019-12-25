Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)
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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

25.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:26
Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI

'ın ilçesine bağlı beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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