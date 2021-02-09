Zonguldak'ta kaçak makaron ve sahte içki ele geçirildi
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Zonguldak'ta kaçak makaron ve sahte içki ele geçirildi

09.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:42
Zonguldak'ta kaçak makaron ve sahte içki ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kaçak 62 bin 400 makaron ve 30 litre sahte içki ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kaçak 62 bin 400 makaron ve 30 litre sahte içki ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler bir iş yerinde yaptıkları aramada bandrolsüz 62 bin 400 makaron buldu. Başka bir iş yerinde de 30 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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