ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK - Haberler

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ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Haber-Kamera : Aytaç ÖZTÜRK-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Demirören Haber Ajansı - Güncel

DHA, Güncel, Haberler

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