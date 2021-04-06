Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Salif Zıvalı hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Salif Zıvalı hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Salih Zıvalı toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Salif Zıvalı'nın cansız bedeni, işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Zıvalı'nın yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Zıvalı'nın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Zonguldak
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:16:50. #1.16#
title