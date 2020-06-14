Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gökçebey Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodaç köyü Kurdamı mevkisinde bazı kişilerin bahçelerinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada R.B. (38), M.B. (32), R.S. (33) ve C.A'yı (39) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda dedektör, av tüfeği, kazma, kürek, levye, çakı ve metre gibi malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğindeki alanı kazdıkları tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA