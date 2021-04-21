Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçesi Beycuma beldesi Osmanlı köyünde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede A.Ç, E.A. ve İ.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kazma, kürek, manivela ve makaralı caraskal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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