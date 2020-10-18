Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

18.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:02
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Zonguldak'ta kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman beldesinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada E.A. (46) ve M.K'yi (27) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, define arama dedektörü, keser, orak, murç, demir çubuk, demir zımpara, el küreği ve sırt çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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