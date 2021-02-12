Zonguldak'ta kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
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Zonguldak'ta kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:46
Zonguldak'ta kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Namazgah köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekiplerce, kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla A.Ç, D.G, E.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2 kürek, 2 kazma ve metal arama dedektörü ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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