Zonguldak'ta kaçak içki operasyonu
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Zonguldak'ta kaçak içki operasyonu

05.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:44
Zonguldak'ta kaçak içki operasyonu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gürbüzler köyünde bir araçta kaçak içki taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, içerisinde İ.Y. ve C.B'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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