Zonguldak'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, bir markaya ait çeşitli modellerde 104 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçak telefon satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, M.T'nin (36) kullandığı 41 EG 974 plakalı araçta kaçak cep telefonu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Acılık Caddesi'nde durdurulan araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir markaya ait çeşitli modellerde 104 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinin alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.