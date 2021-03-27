Zonguldak'ta kaçak 16 bin 540 makaron ve 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
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Zonguldak'ta kaçak 16 bin 540 makaron ve 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta kaçak 16 bin 540 makaron ve 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kaçak 16 bin 540 makaron ve 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kaçak 16 bin 540 makaron ve 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kurtlar köyünde R.C.'nin (51) kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, kaçak 16 bin 540 makaron ve 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında kaçakçılık kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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