Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta köylerden enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta köylerden enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyamaç, Başaran ve Yeşilyayla köylerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 150 bin lira değerindeki 910 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Enerji, Güncel, Haber

title