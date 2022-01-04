Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi ediliyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi ediliyor.
Jandarma ekipleri, Ormanlı beldesi mevkisinde yol kenarında kanadı kırılmış şahin buldu.
Yaralı kuş, ilk müdahalenin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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