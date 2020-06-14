Zonguldak'ta jandarmadan definecilere suçüstü
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Zonguldak'ta jandarmadan definecilere suçüstü

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarmadan definecilere suçüstü
14.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:58

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Gökçebey ilçesi Bodaç köyü Kurtdamı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan baskında R.B. (38), M.B. (32), R.S. (33) ve C.A. (39) define ararken suçüstü yakalandı. 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan dedektör, araç ve gereçler ile 1 av tüfeğine el konulurken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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