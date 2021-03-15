Zonguldak'ta jandarma ekipleri kaybolan 5 ineği drone yardımıyla buldu
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri kaybolan 5 ineği drone yardımıyla buldu

15.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:36
Zonguldak'ta jandarma ekipleri kaybolan 5 ineği drone yardımıyla buldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan 5 inek drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan 5 inek drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Çayköy köyünde yaşayan R.Ş, etrafı tel örgüyle çevrili tarlasında bulunan 5 ineğinin kayıp olduğunu fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bölgede geniş çaplı arama yapıldı.

Ekiplerce drone destekli yapılan aramada ormanlık arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

R.Ş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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