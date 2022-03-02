Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, kentte tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

Ekiplerce, izinsiz kazı yaparken kullanmış oldukları ekipmanlarla birlikte 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlılara, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title