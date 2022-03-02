Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı
AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, kentte tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.
Ekiplerce, izinsiz kazı yaparken kullanmış oldukları ekipmanlarla birlikte 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Zanlılara, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel