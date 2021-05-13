Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
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Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sivriler köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, söz konusu bölgedeki ormanlık alanda Ş.G, S.G, İ.T. ve B.T. izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Kazı esnasında kullanılan 5 kazma, kürek, çekiç, murç, demir levye, plastik kova ve 2 çift iş eldivene el konuldu.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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