Zonguldak'ta izinsiz define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Zonguldak'ta izinsiz define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı

31.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:48
Zonguldak'ta izinsiz define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz define aradıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz define aradıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Davutlar köyünde bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, izinsiz define aradıkları öne sürülen M.A, M.B, A.D, E.Ş, İ.B. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Operasyonda, dijital dedektör ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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