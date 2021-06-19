Zonguldak'ta itfaiye erlerine başarı belgesi verildi
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Zonguldak'ta itfaiye erlerine başarı belgesi verildi

Zonguldak'ta itfaiye erlerine başarı belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette çıkan yangını, yakında bulunan petrol istasyonuna sıçramadan söndüren itfaiye erlerine başarı belgesi verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette çıkan yangını, yakında bulunan petrol istasyonuna sıçramadan söndüren itfaiye erlerine başarı belgesi verildi.

Kışla Mahallesi'nde bulunan Ereğli Belediyesi İtfaiye İstasyonunda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, 16 Mayıs'ta Yeşiltepe-Kepez kara yolu mevkisindeki markette çıkan yangının daha fazla büyümemesi için itfaiye ekiplerinin özveriyle mücadele ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerini kutlayan Tutulmaz, "Gönlümüz ister ki hiç yangın olmasın, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmayalım. Ancak bunlara hazırlıklı olmamız lazım." dedi.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de 63 personel ile 24 saat kesintisiz 31 mahalle, 3 belde, 93 köy, 80 kilometrelik kıyı şeridi, balıkçı barınakları, tersaneler olmak üzere toplam 200 bin nüfuslu bir bölgeye hizmet verdiklerini söyledi.

Vali Tutulmaz, yangında görev alan itfaiye personeline başarı belgesi verdi.

Törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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