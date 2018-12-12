Zonguldak'ta İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Zonguldak'ta istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Zonguldak'ta dün etkili olan yağmur nedeniyle çöken istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine düştü.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintilerini belediye görevliler temizledi. Yeşil Mahalle'de rüzgar nedeniyle birbirine değen ve kısa devre yapan elektik tellerinin çıkardığı kıvılcımlar korkuttu. Karaelmas Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'nde yumuşayan toprak nedeniyle istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Araçlarda maddi hasar oluştu.