Zonguldak'ta İsrail'e tepki gösterisi
Zonguldak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Zonguldak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı bir araya gelen vatandaşlar Madenci Anıtı önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mescid-i Aksa'da İsrail'in şiddetine tepki gösterdi. Filistin halkına destek veren kalabalık, sloganlar atarak tekbir getirdi. Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar'ın okuduğu basın açıklamasının ardından kalabalık sloganlar atarak dağıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı