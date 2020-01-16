Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı
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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Zonguldak'ta, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

16.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56
Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı

'ta, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan C.H'nin (56) kullandığı 67 AAU 634 plakalı minibüs, merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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