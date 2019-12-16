Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı
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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

16.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:22
Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı

'ın ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeköy mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Furkan Can Z. (22), Mustafa D. (40), Bahadır Ö. (20) ve Sinan D. (36) yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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