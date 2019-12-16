Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 4 yaralı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeköy mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Furkan Can Z. (22), Mustafa D. (40), Bahadır Ö. (20) ve Sinan D. (36) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.