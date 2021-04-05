Zonguldak'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir iş yerinden şişe içki, sigara ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir iş yerinden şişe içki, sigara ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çatalağzı Beldesi Kırımsa Mahallesi'nde bir iş yerinden çeşitli ebat ve markalarda 15 şişe içki, 25 karton sigara ve yaklaşık 200 lira bozuk para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İş yerindeki ayakkabı izleri ve diğer deliller üzerinden şüphelileri tespit eden ekipler, T.T, O.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, çalınan malzemelere de el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz