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Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında hurda malzemelerin dökümü sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında hurda malzemelerin dökümü sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının çelikhane servisinde hurda malzemelerin dökümü sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Patlamada 4 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine fabrikaya ait ambulans ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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