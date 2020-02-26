: Zonguldak'ta iranlı tır şoförleri kontrolden geçirilecek

26.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:46

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek

ZONGULDAK'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına İran'dan TIR ile malzeme getiren 5 İran vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 5 TIR şoförünün, sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin, İran vatandaşı 5 şoförü kontrol amaçlı hastaneye götüreceği öğrenilirken, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İranlılar malzeme getirmişler. Her İranlıyı ateşi var mı yok mu diye almak uygun değil. Onları kontrol edecekler" dedi.

Kaynak: DHA

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