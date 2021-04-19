Zonguldak'ta iplik yüklü tır devrildi
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Zonguldak'ta iplik yüklü tır devrildi

Zonguldak'ta iplik yüklü tır devrildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde devrilen iplik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde devrilen iplik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen tır, Çaydeğirmeni beldesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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