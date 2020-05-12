Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı.

Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı
12.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:36

Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş "Teşekkürler Zonguldak! Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür" paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan; maden kenti Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışları kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehirin 9'unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırıldı. 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlama uygulaması sürdürülüyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından ilk kez 11 Mayıs 2020 günü vaka ve vefat yaşanmadığını açıkladı. Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak! Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah" ifadelerine yer verdi.

11 Mayıs 2020 günü 270 testin yapıldığı Zonguldak'ta 35 kişi iyileşti. Sıfır vaka ve sıfır vefat sayısına ulaşıldı.

Toplam test sayısı 9 bini geçti

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de dahil olduğu laboratuvarlarda bugüne kadar toplam 9 bin 43 test yapıldı. İl geneli toplam vaka sayısı 11 Mayıs itibariyle 750 olarak açıklandı. Koronavirüs ile mücadelede 59 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yoğun bakım tedaivisi sürüyor. Toplam 3 ise entübe edilirken toplam 470 kişi ise tedavi görüp iyileşti.

68 gün sonra mesai yaptı

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan Erol Arat, 68 gün sonra mesaiye başladığını ifade etti. İHA'ya konuşan Arat, "Koronavirüsle mücadele biraz zor geçti ama devletimizin almış olduğu sağlık önlemleri sağlığımız açısından da bu önlemi almak zorundaydık. Sadece maddi olarak çöküntü yaşadık. 68 gün sonra işime dün başladım. Cuma gününe kadar çalışacağım. Sonra 4 gün yine sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kısıtlama sonrası yine çalışmayı düşünüyorum. Bu sıfır vaka ve vefat sayısını başarı olarak görüyorum ama sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen yoğun kalabalık ve 4 günün sonrası Çarşamba ve Perşembe çok yoğun olacağını düşünüyorum. Vaka sayısının artabileceğinden endişeliyim. Vaka sayısı sıfır da olsa tedbiri elden bırakmamak gerekir" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek Haber
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Deniz Gezmiş Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Fatih Terim Loris Karius Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:39:43. #1.15#
title