Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı.

Zonguldak'ta ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş "Teşekkürler Zonguldak! Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür" paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan; maden kenti Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışları kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehirin 9'unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırıldı. 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlama uygulaması sürdürülüyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından ilk kez 11 Mayıs 2020 günü vaka ve vefat yaşanmadığını açıkladı. Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak! Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah" ifadelerine yer verdi.

11 Mayıs 2020 günü 270 testin yapıldığı Zonguldak'ta 35 kişi iyileşti. Sıfır vaka ve sıfır vefat sayısına ulaşıldı.

Toplam test sayısı 9 bini geçti

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de dahil olduğu laboratuvarlarda bugüne kadar toplam 9 bin 43 test yapıldı. İl geneli toplam vaka sayısı 11 Mayıs itibariyle 750 olarak açıklandı. Koronavirüs ile mücadelede 59 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yoğun bakım tedaivisi sürüyor. Toplam 3 ise entübe edilirken toplam 470 kişi ise tedavi görüp iyileşti.

68 gün sonra mesai yaptı

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan Erol Arat, 68 gün sonra mesaiye başladığını ifade etti. İHA'ya konuşan Arat, "Koronavirüsle mücadele biraz zor geçti ama devletimizin almış olduğu sağlık önlemleri sağlığımız açısından da bu önlemi almak zorundaydık. Sadece maddi olarak çöküntü yaşadık. 68 gün sonra işime dün başladım. Cuma gününe kadar çalışacağım. Sonra 4 gün yine sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kısıtlama sonrası yine çalışmayı düşünüyorum. Bu sıfır vaka ve vefat sayısını başarı olarak görüyorum ama sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen yoğun kalabalık ve 4 günün sonrası Çarşamba ve Perşembe çok yoğun olacağını düşünüyorum. Vaka sayısının artabileceğinden endişeliyim. Vaka sayısı sıfır da olsa tedbiri elden bırakmamak gerekir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA