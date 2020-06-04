Zonguldak'ta ilginç kaza Zonguldak'ta bir kişi binmek üzere olduğu aracındaki bıçağın üzerine düştü.

Zonguldak'ta bir kişi binmek üzere olduğu aracındaki bıçağın üzerine düştü. Yaralanan talihsiz adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Beycuma beldesinde yaşandı. Alışveriş yaptıktan sonra aracına binmek isteyen R.Ş., araçta bulunan bıçağın üzerine düştü. Ayağından yaralanan talihsiz adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İHA