Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi.

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte artan vaka sayısının önüne geçmek için 6 Nisan'da ilçeler arası araç ve yaya geçişini sınırlandırdı. Karar gereği, ilçeler arasında polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu denetim noktalarında seyahat izin belgesi bulunmayanların geçişlerine izin verilmedi. İlçeler arası kısıtlama, 27 Mayıs saat 00.00 itibariyle sona erdi. Ekipler, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte kontrol noktasındaki bariyer ve dubaları kaldırarak araçların geçişine izin verdi.İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel güvenlikle ilgili şehir içinde önceden var olan sabit uygulama noktalarımız yeni normallere uygun şekilde çalışmak üzere yeniden dizayn edilecek." dedi.

Kaynak: DHA