Zonguldak'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü sağ kurtuldu
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Zonguldak'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü sağ kurtuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Zonguldak'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü sağ kurtuldu
13.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:18

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü mevkisinde A.İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücücüyü Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada ikiye bölünen otomobilde sürücü koltuğunun sağlam kaldığı görüldü.

Kaynak: AA

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