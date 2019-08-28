Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

28.08.2019 16:04
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Öznur T. idaresindeki 34 BVC 363 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde Hüseyin A'nın kullandığı 34 EF 4893 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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