Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Öznur T. idaresindeki 34 BVC 363 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde Hüseyin A'nın kullandığı 34 EF 4893 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.