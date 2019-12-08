Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

08.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:53

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan O'nun kullandığı 67 DF 894 plakalı otomobil ile Erdal A. yönetimindeki 35 AKY 34 plakalı otomobil ilçeye bağlı Filyos beldesinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Erdal A. ile diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA