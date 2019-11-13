Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:36
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayıkçılar köyünde Lütfi K'nin kullandığı 74 BF 582 plakalı otomobil ile Şaban K. idaresindeki 67 ZR 690 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralanan Şaban K, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şaban K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et