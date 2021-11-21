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Zonguldak'ta iki katlı köy evinin çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'ta iki katlı köy evinin çatısında yangın

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar köyünde M.A.'ya ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köy halkının çabaları sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, evde hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta iki katlı köy evinin çatısında yangın

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