Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandı
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Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandı

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandı
07.05.2020 01:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:32

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Sarıkaya köyü Mudahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Pazarcı'ya ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı. Mehmet Pazarcı ve ailesi dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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