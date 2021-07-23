Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü

Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Ömerli köyünde çıkan yangında, 2 katlı bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Ömerli köyünde çıkan yangında, 2 katlı bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Alaplı ilçesine bağlı Ömerli köyü Dumanlar Mahallesinde bulunan Hüseyin Cingöz'e ait 2 katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, itfaiyenin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar gazetecilere tepki gösterdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ilçede üç günde farklı adreslerde meydana gelen yangınlarda iki ev, bir traktör ve bir minibüs yanarak küle döndü. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü
Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı...Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı...Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi
Yangın ihbarına giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı! Ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş kocasını buldular
Yangın ihbarına giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı! Ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş kocasını buldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Demet Akalın Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Metin Oktay Burak Elmas Mehmet Topal Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta iki katlı ev küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:27:10. #1.15#

title