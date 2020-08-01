Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı
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Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı
01.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:19

Zonguldak-Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak-Ankara karayolu Mevlana Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine giden 71 AD 497 plakalı araç, emniyet şeridinden ana yola çıkarken arkadan gelen 34 ABB 519 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada hafif yaralanan kişileri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar meydana geldi. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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