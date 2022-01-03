Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki araç çarpıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıkarak durabildi.

Edinilen bileğiyle göre kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar farklı yönlerdeki kaldırımlara çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

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