Zonguldak'ta ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Zonguldak'ta ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 51,0 milyon dolar, ithalat yüzde 69,5 azalarak 34,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat %15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Nisan ayında yüzde 67,4 iken, 2019 Nisan ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,8, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı, ithalat yüzde 17,9 azaldı.

Zonguldak'ta ise ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 51,0 milyon dolar, ithalat yüzde 69,5 azalarak 34,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA