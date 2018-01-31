Zonguldak'ta İhracat Azaldı, İthalat Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2017 Dış Ticaret istatistiklerine göre Zonguldak'ta ihracat azaldı, ithalat arttı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Aralık ayı Dış Ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye'de ihracat yüzde 8.6, ithalat ise yüzde 25.4 arttı. Zonguldak'ta ise ihracat yüzde 32.7 azalırken ithalat ise yüzde 18.4 arttı. Karabük'te ihracat yüzde 10.3 artarken ithalatta yüzde 132.8 arttı. Bartın'da ihracat yüzde 160.1 arttı, ithalat ise yüzde 51.6 azaldı. - ZONGULDAK