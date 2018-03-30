Zonguldak'ta İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı Şubat ayı verilerine göre Zonguldak'ta ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK 2018 yılı Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye'de ihracat yüzde 9 arttı, ithalat da yüzde 19.7 oranında arttı. Zonguldak'ta ise ihracat yüzde 161,8 arttı, ithalat ise yüzde 17,8 azaldı.

Karabük'te ihracat yüzde 17,3 arttı, ithalat yüzde 24,5 azaldı. Bartın'da ihracat yüzde 135,2 arttı, ithalat yüzde 32,0 azaldı. - ZONGULDAK