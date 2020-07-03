Zonguldak'ta, ihraç edilen binbaşı ve teğmen tutuklandı
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Zonguldak'ta, ihraç edilen binbaşı ve teğmen tutuklandı

İZMİR merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta, ihraç edilen binbaşı ve teğmen tutuklandı
03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:04

İZMİR merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliyken meslekten ihraç edilen binbaşı B.Ç. ile teğmen H.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve H.E., mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Manşet

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