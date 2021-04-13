Zonguldak'ta iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülecek
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Zonguldak'ta iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülecek

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye mutfağında hazırlanan iftar yemekleri, ramazan boyunca sefer taslarına konularak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılacak.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye mutfağında hazırlanan iftar yemekleri, ramazan boyunca sefer taslarına konularak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye mutfağında ilk etapta 200 aile için hazırlanan iftar yemeklerinin ramazan boyunca dağıtılacağını söyledi.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekiplerin iftara yakın saatlerde sefer taslarına konulan 3 çeşit yemeği zabıta araçlarıyla ailelere ulaştıracağını aktaran Posbıyık, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir ortamda ramazan başladı. Ereğli Belediyesi olarak geleneksel sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Bu yıl daha da fazla talep olduğunun farkındayız. Belediyedeki personelimiz, aşçılarımız, çalışanlarımız, belli bir hijyen dahilinde büyük hazırlık içerisinde. Sefer taslarıyla birlikte araçlarımızla belirlenen adreslere yemekleri götüreceğiz. Hiç kimse görmeyecek, zabıta ekmeğini ve sefer taslarını verecek."

Posbıyık, belediyenin aşçıları tarafından dev kazanlarda hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Ramazan hayır ayıdır. İş insanları ve hayırseverleri dayanışmaya davet ediyoruz. Nakdi ve ayni yardımları bizlere ulaştırabilirler. Ramazan boyunca yapacağımız tüm çalışmaları da hazırladık. Allah nasip ederse Kadir Gecesi 7 ayrı tepede Kur'an-ı Kerim okutacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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