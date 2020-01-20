Zonguldak'ta İdlib için yardım kermesi düzenlendi

20.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:34

Zonguldak Valiliği himayesinde Zonguldak Belediyesi ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle İdlib'e yardım amaçlı "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Vali Erdoğan Bektaş, kent merkezinde kurulan çarşının açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın motive ettiği, belediye başkanlıklarının da organizasyonunu üstlendiği İdlib'e yardım faaliyeti adı altında düzenlenen etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Her türlü yardımın kabul edildiği ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bir organizasyon oluşturulduğunu ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Kış mevsiminin ortasında biz ülke ve millet olarak çok şükür rahatız. Boyumuzu aşan bir sorunla yüzleşmiş değiliz ama komşularımız öyle değiller. Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Ülkemizin dört bir tarafında ciddi anlamda buhranlar, çatışmalar, krizler var. Bunların sonucunda çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve insanların mağduriyetleri oluşuyor. Bir süredir İdlib üzerinde problem yoğunlaşmış durumda. Sosyal medyadan ve basından olayın yansımalarını görüyoruz ve içimiz kan ağlıyor. Bütün Türkiye'de bir organizasyonlar bütünlüğü içerisinde oradaki yarayı sarmaya dönük çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede belediyemizin öncülüğüne teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA