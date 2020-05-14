Zonguldak'ta içme suyu şekebe ana hattı çalışması Zonguldak Belediyesi ekiplerinin içme suyu şekebe ana hattı ve bina servis bağlantılarının yenileme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin içme suyu şekebe ana hattı ve bina servis bağlantılarının yenileme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Akşemsettin Sokak'ta şebeke suyunun az gelmesi sebebiyle mağduriyet yaşayan mesken sahiplerinin mağduriyetlerini giderilmesi için 380 metrelik içme suyu şekebe ana hattı ve bina servis bağlantılarının yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA