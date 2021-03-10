Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması
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Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması

10.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:59
Zonguldak'ta

Zonguldak'ta polis sorumluluk bölgesinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta polis sorumluluk bölgesinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak il genelinde Polis sorumluluk bölgesinde; "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" ile ilgili olarak; bin 783 şahıs, 77 kahvehane, 48 park bahçe, 161 işyeri, 194 araç, 32 metruk bina, 1 terminal kontrol edildi. Çeşitli ihlalleri görülen (1) alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanma suçundan yakalama emri olduğu anlaşılan şahıs, (2) bakaya Şahıs, (1) aile içi tedbirini ihlal eden şahıs, (1) karantina ihlali yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. 5 araç ve 1 şahsa 16 bin 245 TL idari yaptırım uygulandı. Zonguldak İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması
Zonguldak'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması
Zonguldak'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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