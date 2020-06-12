Zonguldak'ta hırsızlık zanlısı DNA testiyle yakalandı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hırsızlık zanlısı, olay yerinde bıraktığı kıl ve ter örneklerinden yapılan DNA testi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hırsızlık zanlısı, olay yerinde bıraktığı kıl ve ter örneklerinden yapılan DNA testi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Karacaören köyünde bir evden televizyon, tablet, 150 avro, 2 pasaport, tek taş yüzük ve otomobil teybinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay sonrası İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evdekilere ait olmayan kıl ve ter örneklerini, hırsıza ait olabileceği şüphesiyle aldı.

Ekiplerce örneklerin incelenmesinin ardından suçlulardan alınan DNA örneklerinin bulunduğu veri tabanındaki bilgiler karşılaştırılınca, zanlının Ş.K. (41) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA