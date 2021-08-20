Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
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Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi

Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından heyelan meydana gelen mahallede daha önce de boşaltılması yönünde karar verilen ev bu kez tahliye edildi.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından heyelan meydana gelen mahallede daha önce de boşaltılması yönünde karar verilen ev bu kez tahliye edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oldu. Sağanak yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar, oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekerken, Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla güvenli bölgeye götürüldü. Aynı mahallenin Alsancak Caddesi'nde bulunan bir evin yakınında ise heyelan meydana geldi. Daha önce yaşanan heyelan nedeniyle boşaltılma kararı verilen ancak ailenin yaşamaya devam ettiği ev, toprakla birlikte kaydı. Evde yaşayanlar, vatandaşlar ve polis ekiplerince tahliye edildi. Ailenin geceyi yakınlarının evinde geçireceği öğrenildi.AFAD ekipleri bölgede incelemede bulunarak tutanak tuttu.


Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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