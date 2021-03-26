ZONGULDAK - Heyelan nedeniyle sahil yolunda ulaşımda aksaklık yaşanıyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Zonguldak-İstanbul kara yolunun Kozlu ilçesine bağlı sahil yolunda etkisini artıran sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları kara yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kara yolunu kullananların ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolun trafiğe açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz